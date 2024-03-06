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Vakalar artınca kapatılmasına karar verildi

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Siirt Valiliği, bir hayvanda şap hastalığının görülmesi üzerine 20 Mart tarihine kadar canlı hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu.

Vakalar artınca kapatılmasına karar verildi mask
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Valilikten yapılan açıklamada, Doğan Mahallesi’nde bir hayvanda yapılan analizlerde şap hastalığının tespit edilmesiyle, kentteki canlı hayvan pazarının 20 Mart tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.

20 MART'A KADAR KAPATILDI

Valilik açıklamasında, “İlimiz Doğan Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler gereği kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında, 20 Mart 2024 tarihine kadar hayvan hareketleri yasaklanmış, hayvan pazarı karantina süresi bitimine kadar kapatılmıştır. Gerekli tüm tedbirler alınmış, aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu il müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

Kaynak: DHA
# Bir, Mart, devam, 2024

06 Mar 2024 - 18:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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