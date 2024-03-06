Vakalar artınca kapatılmasına karar verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Doğan Mahallesi’nde bir hayvanda yapılan analizlerde şap hastalığının tespit edilmesiyle, kentteki canlı hayvan pazarının 20 Mart tarihine kadar kapatıldığı belirtildi.
20 MART'A KADAR KAPATILDI
Valilik açıklamasında, “İlimiz Doğan Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler gereği kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında, 20 Mart 2024 tarihine kadar hayvan hareketleri yasaklanmış, hayvan pazarı karantina süresi bitimine kadar kapatılmıştır. Gerekli tüm tedbirler alınmış, aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu il müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.