Alanyaspor kaptanı Efecan'ın acı günü!

Turuncu yeşilli takımda uzun yıllardır takım kaptanı olarak forma giyen Efecan Karaca'nın babaannesi Gülseren Karaca'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Takım kaptanımız Efecan Karaca’nın babaannesi Gülseren Karaca’nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." Spor SERVİSİ