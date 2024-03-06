06 Mar 2024 - 17:41- Spor G:

Alanyaspor kaptanı Efecan'ın acı günü!

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Corendon Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca'nın babaannesi Gülseren Karaca hayata gözlerini yumdu.

Alanyaspor kaptanı Efecan'ın acı günü! mask
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Turuncu yeşilli takımda uzun yıllardır takım kaptanı olarak forma giyen Efecan Karaca'nın babaannesi Gülseren Karaca'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Alanyaspor Kulübü'nden yapılan taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Takım kaptanımız Efecan Karaca’nın babaannesi Gülseren Karaca’nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." Spor SERVİSİ
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06 Mar 2024 - 17:41 - Spor

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