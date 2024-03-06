ALKÜ’de deprem riskleri konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konferans, seminer ve farklı etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Mimarlar Odası Alanya Temsilciliği iş birliğiyle ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Salonu’nda düzenlenen " Deprem" konferansında Türkiye’nin deprem gerçeği ve yapılacaklar ele alındı. Konferansa, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ İnşaat Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Jeofizik Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Osman Uyanık, Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İhsan Erman Kaptanoğlu, Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Gülderen Toprak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. KILIÇ: “DEPREM, ÜLKEMİZİN GERÇEĞİ”

Konferansın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, 6 Şubat’ta ve diğer depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Anadolu’nun deprem kuşağında olmasından dolayı varoluşundan bu yana bu topraklarda depremlerin yaşandığını hatırlattı. Türkiye’nin en bilinen gerçeklerinden birinin deprem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, “1999 Gölcük depreminin ardından ülkemizde deprem algısı farklı bir boyut kazandı ve bu gerçekle yaşayacağımız tam anlamıyla ispatlandı. Osmanlı Devleti’nin kayıtlarından ve Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana yaşanan depremleri incelediğimizde büyük depremlerin neredeyse her zaman oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak yaşam tarzımızdan şehir planlamaya, geleceğe yönelik projelerden eğitime kadar deprem önceliğimiz olmalı. 6 Şubat’ta binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremle bir kez daha gördük ki artık tüm yaşam tarzımızı ve planlamalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz.” dedi.

PROF. DR. UÇKAN VE PROF. DR. UYANIK, DEPREMİN GETİRDİKLERİNİ ANLATTI

ALKÜ İnşaat Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan ve SDÜ Jeofizik Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Osman Uyanık, depremlerle ilgili öncesi-sonrası yapılacakları bilimsel açıdan ele aldı. Prof. Dr. Uçkan, konuşmasında bölgenin deprem mühendisliği açısından değerlendirilmesi konusunu ele alarak ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Uyanık ise “Deprem- Yer-Yapı İlişkisi” konusunu anlatarak ülkemiz ve dünyadaki büyük depremlerin oluşumuyla ilgili güncel bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Uyanık’a, Mimarlar Odası Alanya Temsilcisi Toprak tarafından da Prof. Dr. Uçkan’a hediye takdimi yapıldı. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.