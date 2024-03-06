06 Mar 2024 - 17:05- Gündem G:

Çerkezoglu, kansere yenildi

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Alanya Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Nezihe Yücesan Çerkezoglu, kansere yenildi

Çerkezoglu, kansere yenildi mask
Çerkezoglu, kansere yenildi
Çerkezoglu, kansere yenildi
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YAKLAŞIK 30 yıldır Alanya Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Nezihe Yücesan Çerkezoglu, hayatını kaybetti. Çerkezoglu’nun iki ay önce Umre'ye gittiği, Alanya’ya döndüğünde grip tanısı konulduğu ancak hastalığı geçmeyince Antalya’ya sevk edildiği burada kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Alanya’nın sevilen isimlerinden olan Çerkezoglu’nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Çerkezoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kale Yamacı Mezarlığı’na defnedildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Antalya, eğitim

06 Mar 2024 - 17:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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