Döviz kuru tavan yaptı! Dolar ve euro kazandırdı

Dolara talep artarken döviz kurlarında da yükseliş hızlandı. Dolar fiyatları, bugünkü işlemlerde tarihinde ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti; Euro fiyatları ise, 35 TL sınırına kadar yükseldi.

DOLARDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,7188 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 32,0357 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle rekor seviyesini 32 TL'nin üzerine çekti. Dolar, saat 13.42 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 31,7185 TL seviyesinde hareket etti.

MAKAS YENİDEN AÇILDI

Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşırken; kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. 2023 yılındaki genel seçim döneminde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının, yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılması dikkat çekti.

Uzmanlar makastaki farkın açılmasının, vatandaşın döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasıyla oluştuğunu belirtti ve birkaç gün içinde normalleşebileceği görüşünde bulundu.

Kaynak: MYNET