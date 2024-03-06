- Asayiş

Feci olay! Anne ve iki çocuğu 6'ıncı kattan düştü

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir olay yaşandı. Balkondan düşmek üzere olan 6 yaşındaki görme engelli kızını fark eden anne Semire Aktürk (33), kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu 6’ncı kattan düştü. Aktürk ve oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan kızı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Feci olay! Anne ve iki çocuğu 6'ıncı kattan düştü mask
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Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek isterken 2 çocuğuyla balkondan düştü.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, etti, Soruşturma

06 Mar 2024 - 16:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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