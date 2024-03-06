Feci olay! Anne ve iki çocuğu 6'ıncı kattan düştü

Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek isterken 2 çocuğuyla balkondan düştü.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ; KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA