06 Mar 2024 - 16:50- Gündem G:

Alanya Belediyesi çocuk parkları yapmaya devam ediyor

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Günümüzde teknolojinin hızla ilerleyişiyle birlikte çocukların bedensel gelişimine hizmet etmek ve oyun algılarını değiştirmek amacıyla Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni nesil oyun grupları kullanmaya devam ediyor

Alanya Belediyesi çocuk parkları yapmaya devam ediyor mask
Alanya Belediyesi çocuk parkları yapmaya devam ediyor
Alanya Belediyesi çocuk parkları yapmaya devam ediyor
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Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yola çıkan ve her mahallede çocuk parkı olması için harekete geçen Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Oba Mahallesi 247 Ada 2 Parsel güneyindeki 1000 metrekarelik yeşil alana ahşap temalı oyun grupları, 3’lü salıncak, ipli parkur oyun grubu, tahterevalli, zıp zıp, eğimli kaydırak, pergola, masa tenisi, bank ve çöp kovaları bulunan Çocuk Parkı hayata geçirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak kentimizdeki yeşil alan ve çocuk parkı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her mahallemizde güvenilir çocuk oyun alanları yapıyoruz. Şehrimizdeki parklarımızı sadece çocuklarımız için değil büyük küçük herkesin faydalanabileceği şekilde düzenliyoruz. Tüm parkları çocuk oyun grupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraftan yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkların onarımlarını bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.
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06 Mar 2024 - 16:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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