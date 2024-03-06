06 Mar 2024 - 16:45- Asayiş G:

Korkunç kaza! Otobüs devrildi; çok sayıda yaralı var

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Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Otobüs devrildi; çok sayıda yaralı var mask
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Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA
# sağlık, Polis

06 Mar 2024 - 16:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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