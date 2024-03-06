Korkunç kaza! Otobüs devrildi; çok sayıda yaralı var

Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA