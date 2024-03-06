Ozon tedavisi yaptıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de, ruhsatsız özel klinikte ozon tedavisi olduğu sırada fenalaştığı öne sürülen 2 çocuk annesi Eda Özden (36), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Nevşehir Tabip Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, "Hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de biz idari soruşturmayı başlattık. Konuyla ilgili adli soruşturma da başladı" dedi.

Eda Özden, 2 Mart'ta ozon tedavisi görmek için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki dahiliye uzmanı B.B.'nin özel kliniğine gitti. Ozon tedavisi gördüğü sırada fenalaştığı iddia edilen Özden, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özden, 4 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Eda Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, kliniğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Klinik mühürlenirken, dahiliye uzmanı B.B. ise gözaltına alındı. Özden'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'GEREKLİ SORUŞTURMALARI YAPACAĞIZ'

Nevşehir Tabip Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, konuya ilişkin, "Cumartesi günü böyle bir olay gerçekleştiği iddia edildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne ve bize gerekli başvurular yapıldı. Hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de biz idari soruşturmayı başlattık. Bu konuyla ilgili adli soruşturma da ivedilikle başladı. Dün itibarıyla vatandaşımız yaşamını yitirdi, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Gerekli soruşturmaları yapacağız, herkes müsterih olsun. Hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de biz ve adliyemiz soruşturma yapacak. Şimdilik soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için söyleyebileceklerimiz bunlar" ifadelerini kullandı.

'OTOPSİ YAPILDI'

Çakır, açıklamasının devamında, "Ozon tedavisi yapıldığı sırada fenalaşıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor, oradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk ediliyor ve orada yaşamını yitiriyor. İddia böyle ama bunlar tamamen şu anda birer iddia. Ailede şikayet var. Ailenin şikayeti üzerine Kayseri’de vatandaşımıza yönelik otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları çıkacak. Otopsi sonuçları çıktıktan sonra gerekli evrak temin edilecek, ifadeler alınacak ve bunun sonucunda da bir kanıya varılacaktır. Türk adaleti güvenilir bir adalettir, bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın" diye konuştu. Çakır, ozon tedavisinin yapıldığı yerin, Nevşehir Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunun bulunmasına rağmen, mevcut halinde bir ruhsatının bulunmadığını söyledi.

Kaynak: DHA