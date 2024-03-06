Instagram'a 6 flaş özellik geldi!

Meta, Instagram'ın mesajlar sekmesine yeni özellikler getirildiğini duyurdu.

Yeni özelliklerin başında ise mesajları düzenleme işlevi yer alıyor.

Bu özelliğe göre kullanıcılar bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içerisinde düzenleyebilecek.

Özellik, bir mesajdaki yazım hatasını düzeltmek veya mesajın daha iyi görünmesini sağlamak, ayrıntı eklemek, ayrıntıları kaldırmak ve benzeri nedenlerle mesajı düzenlemek istiyorsanız kullanışlı olacaktır.

Instagram'da bir mesajı düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz mesaja basılı tutun ve 'Düzenle' seçeneğini seçin.

SOHBETLERİ SABİTLEME



Meta'nın duyurduğu bir başka özellik ise sohbet sabitleme.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar diledikleri sohbeti üç adete kadar mesaj kutusunun en başına sabitleyebilecek.

Bir sohbeti sabitlemek için, sabitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun veya sohbeti sola kaydırın ve 'Sabitle' seçeneğini seçin.

OKUNDU BİLGİSİNİ KAPATMA



Instagram'da birine mesaj gönderdiğinizde ve o kişi mesajı okuduğunda, uygulama size mesajın altında diğer kişinin mesajı okuduğunu belirten bir not gösterir ve bunun tersi de geçerlidir.

Bu çok kullanışlı bir özellik olsa da, bazı insanlar başkalarının mesajları okuduklarını bilmelerini istemezler.

Bu kişiler için Meta şimdi okundu bilgisini kapatma özelliğini ekledi.

Okundu bilgisini tüm sohbetler veya seçili sohbetler için kapatabilirsiniz.

Tüm mesajlarda kapatmak için Ayarlar " Mesajlar ve hikaye yanıtları " Okundu bilgisini göster seçeneğine gidin ve özelliği kapatın.

YENİ SOHBET TEMALARI



Instagram, bir sohbetin temasını değiştirmenize olanak tanır.

Meta şimdi platforma Aşk, Lolipop ve Avatar: Son Hava Bükücü gibi çok sayıda yeni sohbet teması ekliyor.

Meta, bu özellikleri her platform (Android ve iOS) için uygulamanın en son sürümleriyle birlikte sunmaya başladı.

Bu nedenle, uygulamayı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

ÇIKARTMALAR



Çıkartmalar, bir sohbette duygularınızı ve hislerinizi ifade etmenin harika bir yoludur.

Bununla birlikte, Instagram'da çok sayıda çıkartma mevcut olduğundan, en çok kullandıklarınızı bulmak oldukça zahmetli hale geliyor.

Bu sorunu çözmek için Meta artık bir sohbette çıkartmaları favori olarak işaretlemenize izin veriyor.

Bir çıkartmayı favori olarak işaretlediğinizde, çıkartma bölümünün en üstünde görünecek ve sevdiklerinize her seferinde kolayca erişmenizi sağlayacaktır.

Instagram'daki en iyi mesajlaşma özelliklerinden biri, sohbetteki başka bir mesajı alıntılayarak mesaj göndermektir.

İşte bu özellik güncelleniyor. Artık bir mesajı fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, GIF'ler ve çıkartmalarla yanıtlayabilir, böylece biriyle sohbet etmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Yeni seçenekleri kullanarak yanıt vermek için bir mesajı basılı tutun, 'Yanıtla' seçeneğini seçin ve yanıtlamak istediğiniz medya türünü seçin.

Kaynak: NTV