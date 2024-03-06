Antalya ve Alanya'da yaşayan kiracılar dikkat! Bu imza başınıza iş açabilir

Yüzde 25’lik zam sınırının kalkmasının ardından ev sahipleri şimdi de ek protokol oyununu devreye soktu. Bununla birlikte Kimi ev sahipleri hem uzlaşma ile kirayı yükseltiyor, hem de yeni zam döneminde dava açıyor. Uzmanlar ek kiracıların imza atarken dikkatli olmaları konusunda kiracıları uyardı.

İŞTE EK PROTOKOLUN AMACI...

Ek protokolun amacı genellike düşük kalan kiraları kiracının da rızasıyla ortak bir noktada arttırmak amacıyla yapılıyor. Bir diğer amacı ise vergilendirmenin önüne geçebilmek için yapılıyor. Kiracının rızası dışında uygulanmaya çalışıldığında ise avukata danışarak yardım alınması tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi