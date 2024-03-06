06 Mar 2024 - 16:22- Magazin G:

Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti

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Fenomen dizi Seksenler'in 'Zafer' karakteri oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti mask
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolü ile tanınan ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.

Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin vefatını duyurdu.

İBRAHİM BÜYÜKAK'TAN MESAJ

Efe Deprem'in ölüm haberin ardından daha önce 'Mutluyuz' filminde birlikte rol aldığı arkadaşı İbrahim Büyükak üzüntüsünü dile getirdi. Büyükak setten bir kareyi paylaşarak; 'hâlâ inanamıyor insan, daha 3-5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boş...' notunu düştü.

Kaynak: MYNET

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06 Mar 2024 - 16:22 - Magazin

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