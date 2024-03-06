06 Mar 2024 - 16:16- Gündem G:

Son dakika! Muğla'da deprem

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Mar 2024 - 16:16 - Gündem

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