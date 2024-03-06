- Asayiş

Alışveriş sitelerinde ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

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Osmaniye'de alışveriş sitelerinde marka ürünleri satışa sunup ödemelerini almasına rağmen ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan Hüseyin Yaprak (22) yakalandı.56 yıl hapis cezasıyla aranan Yaprak, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Alışveriş sitelerinde ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, internet üzerinden alışveriş sitelerini kullanarak marka ürünleri satışa sunup ödemelerini almasına rağmen ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN İSİM VE ADRES DEĞİŞTİRİYORDU

Yakalanmamak için sürekli farklı isimler kullanarak farklı adreslerde kaldığı saptanan şüphelinin Hüseyin Yaprak olduğu tespit edildi. Yaprak’ın Osmaniye, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Iğdır, İstanbul, Mersin, İzmir, Kütahya, Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Bitlis, Karabük, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Mardin, Uşak ve Bingöl’de vatandaşları internet üzerinden dolandırdığı tespit edildi.

56 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Hüseyin Yaprak’ın toplam 37 mahkeme tarafından dolandırıcılık suçundan 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Yaprak fiziki takip sonrası Fakıuşağı Mahallesi'nde kaldığı adrese yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli Yaprak, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

Kaynak: DHA

# İstanbul, Antalya, internet, Adana, Kütahya, şanlıurfa, Osmaniye

06 Mar 2024 - 16:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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