100 yıllık miras devam ediyor: İşman Dental Clinic çoşkulu bir törenle açıldı!

Alanya’da yaklaşık 100 yıldır diş hekimliği hizmeti veren İşman Ailesi’nin yeni kliniği dün Oba Mahallesi’nde açıldı. Kalabalık törende kliniğin açılış kurdelesini Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum, İyi Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Velittin Yenialp, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Doğanay Otel sahibi Selçuk Doğanay, TÜRSAB Başkanı Kerim Sarıkaya, eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ve İşman Dental Clinic sahibi Onur İşman birlikte kestiler.

Açılış konuşmasını yapan İşman Dental Clinic sahibi Onur İşman, “Benim için çok heyecanlı bir an. Herkesin yanına gidip tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada sadece bir klinik açılışı için toplanmış değiliz. 90 yılı geçtik, 100. yıla yaklaşıyoruz. Bir seminerde 100 yıllık şirketlerin zor çıktığını, Türkiye’de bu sayının çok az olduğunun söylendiğini hatırlıyorum. Bu güzel bir değerdi. Baba hep bayrağı alıp devam ettirmenin gerektiğini söylerdi. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. 100. yıla doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bu, burada bulunan kişilerle oluyor. Değer verdikleri için buradalar, önemsedikleri için buradalar. Biz de aynı şekilde bu bayrağı devam ettirmeye çalışıyoruz. Alanya kozmopolit bir şehir yeni insanlar geliyor. Yerliler biliyor ama kısaca bizim hikayemizden bahsetmek istiyorum. 1910 doğumlu Nurettin İşman Diş Tebabeti Umumiyesi’ni bitirdikten sonra Almanya’da Çene Cerrahisi ihtisasını yaparken dünya savaşı ve karışıklıklar var. Hocası yahudi asıllı olduğu için öldürülme tehlikesi var. Atatürk’ün davet ile Türkiye’ye çağrılıyor. Kendisinden Türkiye’de diş hekimliği kurması isteniyor. Dedemin hocası bu kişi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kuruyor ve başlamış oluyor. Bu sürecin en başından beri emek veren kişileri ben devam ettirmeye çalışıyorum. Yeni kliniğimizi açtık ve hizmet kalitesini artırdık. Biz burada, içeride bir akademi kurduk. İleride fayda sağlayacak şeyler yapmak istiyoruz. 3. nesil toplam 8 diş hekimi, İşman Ailesi’yiz. 100. yılda tekrar bir arada olmak dileği ile. Sağlıkla kalın.” dedi.

‘ARIKAN HOCA’NIN YERİ BİZİM İÇİN ÇOK FARKLI’

Arıkan Yılmaz Dim’in İşman Ailesi’nde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Onur İşman, Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. İşman, “Alanya’da 100 yıla yakın bir süredir diş hekimliği hizmeti vermeye çalışıyoruz. Alanya’yı sadece diş hekimliği alanında anlatmak değil, Türkiye’yi de yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Dim Medya’nın bizdeki değeri çok büyüktür. Benim ve ailemin nesiller boyu diş hekimliği alanında hizmet verdiğini kanıtlayan bir belgemiz var. Bu sadece diplomalar ve sertifikalar değil. Aynı zamanda dedemin, babamın, amcamın ve yengemin aynı anda baktıkları bir hasta fotoğrafı var. Bu fotoğraf benim için çok değerlidir. Bir gün Mehmet Ali Dim ile görüşürken; “Onur, bu fotoğrafın daha önce örneğini gördün mü?” dedi. “Evet ağabey” dedim. “Bu koltuktaki kim biliyor musun?” diye sordu. “Bilmiyorum ama benim için en değerli fotoğraftır.” dedim. Çünkü ailecek hasta bakılan ve başka da örneği olmayan tek fotoğraftır. “Bu koltuktaki benim babamdı” dedi. Fotoğraftaki Arıkan hocaydı. İnsanın gözleri doluyor. Çok anlamlı ve değerli. Diş hekimliğinde İşmanlar var olduğu sürece Mehmet Ali Dim’in değeri, Arıkan hocanın değeri, Dim Medya’nın değeri bizim için çok farklıdır.” dedi.(Gülser YİĞİT)