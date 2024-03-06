Alanya, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Göz Kamaştırıyor

ALANYA, Türkiye'nin turizm başkenti olarak adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Fuara 80 metrekarelik bir alanda özel olarak tasarlanmış bir stantla katılan Alanya’yı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Özdemir temsil ediyor. Her yıl düzenlenen fuar için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren ALTAV ve ALTİD tarafından tüm detayları düşünülerek hazırlanan stantta Alanyalı turizmciler de görüşmelerini yapma fırsatı buluyor.

“ ALMANYA’DA YÜZDE 30 ARTIŞ VAR”

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ITB Berlin fuarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu fuar için ALTAV ve ALTİD olarak bizler uzun süredir hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Çabalarımız sonucunda, Alanya'nın uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek amacıyla özenle hazırladığımız standımızda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Turizm profesyonelleriyle yaptığımız görüşmelere istinaden söyleyebilirim ki; Almanya’da 2024 yılı için önceki yıla göre yüzde 30’luk bir artış yakalanmış durumda. Ancak görüşmelerimizde sektör profesyonelleri Almanya'da özellikle yaşlı kesimin Türkiye'yi tercih ettiğini belirtilerek, yeni nesil gençleri ülkemize ve bölgemize çekmemiz gerektiği konusu üzerine de çalışmalar yapmamız gerektiğini konuştuk. Bu doğrultuda, Almanya’da gençlerin tercih ettiği diğer turistik noktaları araştırarak, ülkemizde onlara yönelik aktiviteler ve çözümler geliştirebiliriz. Böylece Almanya pazarında gençlerin Türkiye'yi tercih etme olasılığını artırabiliriz. Ayrıca birçok acente, Almanya’nın 6 farklı şehrinden Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanına uçmak için Corendon Havayolları’ndan koltuk satın almış. Devam eden satışların da iyi gittiğini bizlere ilettiler. Eğer satışlar aynı şekilde devam ederse koltuk sayıları artırılır, buna paralel olarak da uçak sayılarında artış yaşanır ve gelecek yıllarda Gazipaşa-Alanya Havalimanımız istenilen seviyeye ulaşabilir” ifadelerini kullandı. İlk gün gerçekleşen görüşme ve ziyaretlerin ardından fuarın ikinci gününde de Alanya standına ziyaretçilerin ilgisi ve turizm profesyonellerinin görüşmeleri yoğun bir şekilde devam etti.

BAKAN ERSOY ALANYA STANDINI ZİYARET ETTİ

ITB Berlin Fuarı’nın ilk gününde Alanya standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanyalı turizmcilerle stantta sohbet ederek, fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy’un yanı sıra Alanya standını ziyaret edenler arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem de vardı. Başkan Erdem ve ALTSO heyeti ITB Berlin fuarında standında, Alanya’nın Almanya pazarına yönelik tanıtım çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan Alanya standı, renkli broşürler, Alanya’ya özgü tanıtım materyalleri ve hediyelerle fuarın en canlı noktalarından biri haline geldi. Gün boyunca standa gelen ziyaretçiler, Alanya'nın sahip olduğu plajları, tarihi kaleleri, doğa yürüyüş parkurları ve su sporları olanakları hakkında bilgi edinmeye devam ediyor.