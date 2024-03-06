Evde bakım maaşı ödemeleri Mart 2024! Ödemeler ne zaman başlıyor?

Aylık olarak gerçekleşen evde bakım maaşı ödemeleri, bu ay hangi illerde başladı?
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek programlarından biridir. Bakıma muhtaç engelli vatandaşların aile bütünlüğünü koruyarak bakımlarının sağlanmasını teşvik eder.
Ancak Mart ayı ödemeleri henüz başlamadı. Her ayın 15’inden sonra ödemeler yapılırken, bu ayın ödemelerinin herhangi bir ilde başlamadığı belirtiliyor.
Evde bakım maaşı alıcıları, ödemelerin ne zaman yapılacağını bekliyorlar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.