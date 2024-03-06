- Ekonomi

Evde bakım maaşı ödemeleri Mart 2024! Ödemeler ne zaman başlıyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım programlarından biri olan evde bakım maaşı Mart 2024 ödemeleri, hangi illerde hesaplara yattı?

Evde bakım maaşı ödemeleri Mart 2024! Ödemeler ne zaman başlıyor? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aylık olarak gerçekleşen evde bakım maaşı ödemeleri, bu ay hangi illerde başladı?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek programlarından biridir. Bakıma muhtaç engelli vatandaşların aile bütünlüğünü koruyarak bakımlarının sağlanmasını teşvik eder.

Ancak Mart ayı ödemeleri henüz başlamadı. Her ayın 15’inden sonra ödemeler yapılırken, bu ayın ödemelerinin herhangi bir ilde başlamadığı belirtiliyor.

Evde bakım maaşı alıcıları, ödemelerin ne zaman yapılacağını bekliyorlar.
# Bir, sonra, aylık, Sosyal, Mart, aile

06 Mar 2024 - 14:39 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi... mask
YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi...
Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Fatura düzenlemesi sil baştan! İşte detaylar... mask
Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Fatura düzenlemesi sil baştan! İşte detaylar...
2 ayda 423 milyon dolarlık ihracat mask
2 ayda 423 milyon dolarlık ihracat
Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor mask
Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor
AYM'den trafik sigortası kararı: O süre iptal edildi... Milyonları ilgilendiriyor mask
AYM'den trafik sigortası kararı: O süre iptal edildi... Milyonları ilgilendiriyor
Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de mask
Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber