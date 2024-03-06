- Asayiş

Gazipaşa’da kamyonetin çarptığı öğrenci yaralandı

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Gazipaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı ilkokul öğrencisi A.A. başından aldığı darbeyle yaralandı.

Gazipaşa’da kamyonetin çarptığı öğrenci yaralandı mask
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OLAY, dün saat 17.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Avukat Kemal Akça İlköğretim Okulu öğrencisi A.A.'ya Nuri T. idaresindeki 07 UJ 602 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetin aynasının başına çar0pması sonrası yere düşen A.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı öğrenciyi sakinleştirmeye çalışan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı öğrenci A.A. ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.A. hastanede tedaviye alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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06 Mar 2024 - 14:41 - Asayiş

Mahreç  Ramazan Özdemir

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