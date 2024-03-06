Alanya’da tam bağımsız yaşam eğitimleri devam ediyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alanya’daki engelli bireyler için hayata geçirilen Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Destek Engelli Koordinasyon Merkezi’nde verilen eğitimlerle engelli bireyler hayata adapte edilmeye devam ediliyor. Engelli vatandaşlar için her türlü imkanın düşünüldüğü merkezde görme engelli bireyler için başlatılan ‘Tam Bağımsız Yaşam’ konulu dersler uzman öğretmen ve psikolog eşliğinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Eğitimler sayesinde görme engelli vatandaşlar; alan tarama yöntemleri, rehberle yürüme ve baston eğitimi alıyorlar.

BEYAZ BASTON KULLANIMINA BAŞLANILDI

Engelli bireyler, Bağımsız Hareket Eğitimleri kapsamında eğitimin bir diğer basamağı olan beyaz baston kullanımına geçtiler. Gönüllü olarak özel eğitimlere katılan Ayça Okur rehberliğinde; arama ve tarama yöntemleri, rota analizi, işitme eğitimi, korunma teknikleri, rehberle yürüme bölümlerini tamamladıktan sonra geçtiğimiz hafta eğitimin son basamağı olan baston eğitimine geçildi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN BASTON TEMİN EDİLDİ

Baston eğitimindeki öğrencilere kanada tipi döner uçlu baston temini de yapıldı. Tasarımı gereği diğer bastonlara göre daha ergonomik olan bu baston tipi, bağımsızlaşma eğitimi sonrasında öğrencilere aynı zamanda günlük hayatlarını yaşarken zorluklar ve engeller yerine konfor ve kolay kontrol de sağlayacak. Eğitimin ardından öğrencilere bastonlarını Alanya Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Alanya Belediyesi Psikoloğu İrem Gül Sönmez teslim etti. Kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür eden öğrenciler, “Lütfen kaldırımlara, hissedilebilir zeminlere araç park etmeyin” diyerek vatandaşlara da uyarılarda bulundular.