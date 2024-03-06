06 Mar 2024 - 20:36- Dünya G:

Ses kayıtları ortaya çıktı: İstifa kararını açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Peru'da sevgilisine iş vermek ve iş ortağına kolaylık sağladığı iddiasıyla yolsuzlukla suçlanan Peru Başbakanı Alberto Otarola görevinden istifa etti.

Ses kayıtları ortaya çıktı: İstifa kararını açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

SUÇLAMALARI YALANLADI

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" değerlendirmesinde bulundu.

SES KAYITLARINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yerel medyada yer alan haberlerde Otarola'nın aşk yaşadığı bir kadına hükümette iş verdiği ortaya çıktı. Kayıtlarda Otarola'nın 25 yaşında olan ve isminin Yazire Pinedo olduğu öğrenilen kadına arşiv ve hükümet işlerinin yönetimi için 14 bin dolarlık iş verdiği ortaya çıktı. Ancak Pinedo, yaşadıklarını yerel medyaya anlattı ve iddiaları yalanladı. Otarola, hakkındaki iddiaları yalanlarken ses kaydının 2021'de kaydedildiğini ve o dönemde hükümette görev almadığını söyledi. Siyasetçi, ses kaydının manipüle edildiğini de öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Alanya, 2024, Gelen, Yer, 2021

06 Mar 2024 - 20:36 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ukrayna'dan şok iddia: Rusya savaş esirlerini pazarda satıyor mask
Ukrayna'dan şok iddia: Rusya savaş esirlerini pazarda satıyor
'Şeytan'ın bebeğiyim' dedi ve ailesini palayla katletti mask
'Şeytan'ın bebeğiyim' dedi ve ailesini palayla katletti
7 kişi turist kadına tecavüz etmişti: Saldırganlar yakalanıp urganla... mask
7 kişi turist kadına tecavüz etmişti: Saldırganlar yakalanıp urganla...
Ukrayna dev savaş gemisini böyle batırdı mask
Ukrayna dev savaş gemisini böyle batırdı
Belediyede ilişki skandalı: Videoları internete düşünce... mask
Belediyede ilişki skandalı: Videoları internete düşünce...
Turist çifte korkunç saldırı: 7 kişi tecavüz etti mask
Turist çifte korkunç saldırı: 7 kişi tecavüz etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber