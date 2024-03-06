Ses kayıtları ortaya çıktı: İstifa kararını açıkladı

Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

SUÇLAMALARI YALANLADI

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" değerlendirmesinde bulundu.

SES KAYITLARINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yerel medyada yer alan haberlerde Otarola'nın aşk yaşadığı bir kadına hükümette iş verdiği ortaya çıktı. Kayıtlarda Otarola'nın 25 yaşında olan ve isminin Yazire Pinedo olduğu öğrenilen kadına arşiv ve hükümet işlerinin yönetimi için 14 bin dolarlık iş verdiği ortaya çıktı. Ancak Pinedo, yaşadıklarını yerel medyaya anlattı ve iddiaları yalanladı. Otarola, hakkındaki iddiaları yalanlarken ses kaydının 2021'de kaydedildiğini ve o dönemde hükümette görev almadığını söyledi. Siyasetçi, ses kaydının manipüle edildiğini de öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi