- Ekonomi

Alanya ve Manavgat'ta 2 otel icradan satışa çıktı: Turizmciler diken üstünde

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Alanya ve Manavgat'ta otelleri bulunan ve geçtiğimiz günlerde oteline kendisini kilitleyip saldırıdan kaçtığını iddia eden bölgenin en köklü turizmcilerinden olan B.Ş.'ya ait 2 otel icradan satışa çıktı.

Alanya ve Manavgat'ta 2 otel icradan satışa çıktı: Turizmciler diken üstünde mask
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Turizm alanında yatırımları ile tanınan ve bölgenin köklü turizmcilerinden olan B.Ş.'ya ait 2 otel Alanya İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale ile, 17.04. 2024 - 18.04.2024 tarihleri arasında satışa çıkacak.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KENDİSİNİ OTELİNE KİLİTLEMİŞTİ

Alanya’da çalkantılı hayatıyla gündemi sık sık meşgul eden turizmci B. Ş., son dönemdeki talihsiz olaylarla hafızalara kazınmıştı. Manavgat'ta bulunan otelinde yaşadığı olayla gündem olan Ş., otele girip bir daha haber alınamaması üzerine jandarmaya haber verilmiş, kendini çilingir yardımıyla odaya kilitlediği ortaya çıkmıştı.

KİRASINI ALDIĞI HALDE İCRAYA GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl kiraya verdiği oteline kira bedelini aldığı halde icraya gitmesiyle de gündeme gelen Ş.'nın, yapılan incelemelerde Ş.'nın otelden alacaklı değil, aksine borçlu olduğu belirlendi. Konkordato ilanına rağmen iflastan kaçamayan ve tüm mal varlıkları ile taşınmazları icra yoluyla 17-18 Nisan tarihinde satışa çıkarılan Ş.'nın, bu zor durumdan nasıl çıkacağı merak konusu.
# Bir, Son, Alanya, 2024, Gelen

06 Mar 2024 - 14:00 - Ekonomi

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