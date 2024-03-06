Bu kez kiracılara kötü haber geldi: Antalya ve Alanya'da hukukçulardan flaş uyarı

Antalya ve Alanya'da konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemden düşmezken kiracılar ve ev sahipleri ödemeler konusunda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ile ek protokol imzalayan kiracıları bekleyen tehlikeler neler? Mahkeme kararlarını hatırlatan hukukçular kiracıları uyarmaya devam ediyor. Ek protokol imzalamadan bir kez daha düşünün...

KİRACILAR İMZALAMADAN ÖNCE BİN KEZ DÜŞÜNSÜN

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Yüzde 25 sınırlaması, enflasyon, konut- kira artışları nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıkları var.

MAHKEMELERDE PROTOKOL DEĞİL SÖZLEŞME GEÇERLİ

Kira ücretini artırmak isteyen ev sahibi fiyat artışı için sözleşme dışına çıkarak ek protokol imzalatılıyor. Hukukçular ek protokole karşı kiracıları uyarıyor. Kira tespit davaları açılırken mahkemeler için protokol değil ilk kira sözleşmesi geçerli.

PROTOKOL SÖZLEŞMENİN YERİNE GEÇMİYOR

Yeni ev bulma kaygısı yaşayan kiracılar ev sahiplerinin ara zamlarına göz yumuyor. Bu zamlarla ilgili ek protokol imzalıyor. Ancak bu protokol ilk sözleşmenin yerine geçmiyor.

TÜFE ARTIŞINI KABUL ETMİYORLAR

HaberTürk yayına katılan avukat Burak Erden, "TÜFE oranındaki artışı kabul etmiyorlar. Haliyle bu ek protokolü yapıyorlar ama halihazırda en başta yapılan sözleşme geçerli." diye konuştu.

KÖTÜ SÜRPRİZLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ

Ev sahibi ile anlaşıp fiyat artıran ve bunun için ek protokol imzalayan kiracı 5 yılın ardından kötü bir sürprizle karşılaşabilir.

TEKRAR KİRA TESPİT DAVASI AÇILABİLİR

Ev sahibi 5 yıl dolmadan piyasa rayicine göre kira fiyatını yeniden belirlemek istedi ve kiracı da mahkemelik olmamak için bunu kabul ederek ek protokol imzalarsa ev sahibi beş yılın ardından tekrar kira tespit davası açabiliyor. Çünkü mahkemeler kira sözleşmesini baz alıyor.

BU KÖTÜ NİYETİ GÖSTERİYOR

Erden, "Aslında bu kötü niyeti gösteriyor. İki sözleşme var, sen işine geldiği gibi bir sözleşme kullanıyorsun." diye konuştu. Kiracıların ek protokol yerine mevcut kira sözleşmesinde uzlaşması gerekiyor.

Kaynak: MYNET