Elikesik ve Toslak’ta Başkan Yücel’e sevgi seli

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Elikesik ve Toslak Mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel’e MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

İLK DURAK ELİKESİK

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in mahalle ziyaretleri kapsamında ilk durağı Elikesik Mahallesi oldu. Coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Başkan Yücel’e Mahalle Muhtarı Yusuf Boz çiçek takdim etti.

YÜCEL: ‘HOBİ BAHÇESİ VE TROPİK MEYVE TANITIM MERKEZİ ELİKESİK’E ÇOK ŞEY KATACAK’

Yaklaşık 80 bin metrekare arazi üzerine kurulan Alanya Belediyesi Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi’nin Elikesik Mahallesi’ne çok şey katacağını vurgulayan Başkan Yücel; “Elikesik Mahallemize 10 yıl içerisinde yol, asfalt, altyapı başta olmak üzere birçok hizmet kazandırdık. En önemli projemiz ise Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi oldu. Burasının hem Elikesik Mahallemize hem de Alanya’mıza turizm başta olmak üzere çok şeyler katacağını düşünüyorum. Ayrıca bu alan içerisine siz değerli hemşehrilerimiz için bir de Düğün Salonu projesi tasarladık. Bunu da en kısa zaman içerisinde tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız.” dedi.

TOSLAK’TA HAVAİ FİŞEK VE MEŞALELİ KARŞILAMA

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ve ekibi Elikesik’in ardından Toslak Mahallesi’ne geçti. Toslak Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda Başkan Yücel, havai fişek ve meşaleler eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Salonu hınca hınç dolduran Toslaklı vatandaşlar, Başkan Yücel’i ayakta alkışladı. Toplantı esnasında mikrofonu eline alan Toslaklı vatandaşlar, taleplerinin yanısıra yapılan hizmetler için Başkan Yücel ve ekibine hem övgüler yağdırdı hem de teşekkürlerini ilettiler.

YÜCEL: “TOSLAK’A HİZMETİN DAHASI VAR”

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, coşkulu karşılamaları için Toslaklı vatandaşlara teşekkürlerini iletirken şu ifadeleri kullandı; “10 yılda Toslak Mahallemize başta çatısı altında bulunduğumuz bu düğün salonu olmak üzere hem mahallemize hem yaylalarına sayısız hizmet kazandırdık. Coşkulu karşılamanız, içten desteğinizle gücümüze güç kattınız. Çok teşekkür ederim. Allah’ın izniyle Alanya’mızın her köşesinde olduğu gibi Toslak’ımızda da hizmetin dahası var.”