06 Mar 2024 - 19:52- Gündem G:

Meteoroloji'den yeni uyarı: Antalya'da yağışlar 4 gün durmayacak

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Ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başladı. Meteoroloji'den de yeni uyarı geldi.

Meteoroloji'den yeni uyarı: Antalya'da yağışlar 4 gün durmayacak mask
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Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik’in açıklamalarına göre önümüzdeki 4 gün boyunca Türkiye’nin 81 ilinde yağış görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek. Ege bölgesinden başlayıp Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyecek olan yağışlar, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düşecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek.

ANTALYA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek. Cumartesi günü yağışların devam etmesiyle bu şehirlerde sıcaklıklar 6-7 derece birden düşecek. Antalya’da ise önümüzdeki 4 gün boyunca hafif sağanak yağış ve mevsim normallerinin altında sıcaklıklar bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Mar 2024 - 19:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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