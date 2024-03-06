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Ukrayna'dan şok iddia: Rusya savaş esirlerini pazarda satıyor

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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da yakaladığı savaş esirlerini Çeçenistan'a satarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia ediyor. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin savaş esirlerini bir karaborsa aracılığıyla Çeçen gruplara sattığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'dan şok iddia: Rusya savaş esirlerini pazarda satıyor mask
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Rusya'nın, Ukrayna'da yakaladığı savaş esirlerini Çeçenistan'a satarak uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia ediliyor. The Times gazetesine konuşan Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin savaş esirlerini bir karaborsa aracılığıyla Çeçen gruplara sattığı bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın savaş esirleriyle ilgilenen koordinasyon merkezinin sözcüsü Petro Yatsenko, Rus ordusunun yaralı Ukraynalı esirleri satın alıp Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye taşıdığını ve orada kendi esirleriyle takas ettiğini belirtti. Bu durum, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olmasa da, savaş esirlerinin durumunu olumsuz etkileyecek özel anlaşmaların yapılamayacağını belirten hükümlere ters düşüyor.

ÇEÇENLER ÖN CEPHEDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Çeçen lider Ramazan Kadirov'un komutasındaki 10 bin askerin Ukrayna'ya geçtiği ve özellikle savaşın başlarında Mariupol, Severodonetsk, ve Lysychansk çevresinde önemli çatışmalara katıldığı bildiriliyor. Ancak, Çeçen güçlerin zamanla ön cephe dışındaki operasyonlara yönlendirilmesi ve esir yakalama konusunda becerilerinin azalması nedeniyle, Ukraynalı savaş esirlerini geri alabilmek amacıyla Ruslardan satın alma yoluna gidildiği öne sürülüyor.

TAKASLA KURTULAN SAVAŞ ESİRİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) militanları tarafından Şubat 2023'te yakalanan 41 yaşındaki Vyacheslav Levytskiy'in de Çeçenlere satıldığına dair bir tanıklığı bulunuyor. Avdiivka'nın kuzeyinde bir baskın sonucu yaralanan ve daha sonra DPR militanları tarafından tıbbi yardım almadan dövülen Levytskiy, Çeçenler tarafından Grozni'ye götürüldüğünde nispeten daha iyi muamele gördüğünü ifade etti. Çeçenistan'da hastanede tedavi gören Levytskiy, burada yaşadığı zorluklara rağmen diğer Ukraynalı mahkumlarla birlikte beş Çeçenle takas edilerek Haziran 2023'te evine dönebildi.

Levytskiy, Çeçenlerin kendisine iyi davranmasını, Rus işgalinin getirdiği zorlukları bizzat yaşamış olmalarına bağladı. Lviv yakınlarındaki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Levytskiy, Çeçenlerle aralarında oluşan insani bağdan bahsetti.

Savaşın başlamasından bu yana 2.700'den fazla Ukraynalı esirin takas yoluyla iade edildiği, ancak Rusya ve Ukrayna'nın esir sayısı hakkında net bilgi vermediği bildirildi. Rus esaretindeki Ukraynalı esirlerin ağır şartlar altında tutulduğu ve bir BM raporuna göre, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirtiliyor. Bu durum, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Karar

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06 Mar 2024 - 09:42 - Dünya

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