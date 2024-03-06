Özel'den flaş açıklama! İmamoğlu oraya da aday gösterilecek: "Tereddüt etmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda, Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanması halinde Cumhurbaşkanı adaylığı için destekleyeceklerini belirtti. Özel, "Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa, anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir görüntü sergiliyorsa, Cumhurbaşkanı adayı yapmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi. Ayrıca, yerel seçimlerle ilgili beklentilerini ve stratejilerini de paylaştı, bazı büyükşehirlerde kazanma umudunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemdeki siyasi gelişmeler ve yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halk TV'de "Gündem Özel" programına katılan Özel, gazeteciler Şirin Payzın, Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtladı. Özel'in açıklamaları, CHP'nin yerel ve genel siyasete dair stratejileri hakkında önemli ipuçları verdi.

'İMAMOĞLU KAZANIRSA 4'TE 4 YAPACAK'

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun başarısına ve olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığına değindi. İmamoğlu'nun, yerel seçimlerde üst üste kazanması halinde "4'te 4" yapacağını ve anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatça yenen bir konumda olduğunu belirtti. Özel, İmamoğlu anketlerde önde olmaya devam ederse, onun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemekte tereddüt etmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, partinin iç dinamiklerine ve Kemal Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisine de değinerek, aralarında herhangi bir soğukluk veya sürtüşme olmadığını, aksine birlikte çalışmaya açık olduklarını vurguladı.

'BU SEÇİMDE SÜRPRİZ İLLER GELEBİLİR'

Yerel seçimler hakkında konuşan Özel, CHP'nin bazı kritik bölgelerde başarı elde etmeye yakın olduğunu belirtti. Denizli-Manisa, Bursa-Balıkesir ve Malatya-Adıyaman illerinde "üç tane ikiz" kazanma hedefinden bahsederek, bu bölgelerdeki adayların anketlerde güçlü sonuçlar aldığını, parti olarak bu illerden birkaçını kazanabilecek durumda olduklarını dile getirdi. Ayrıca, büyük şehirlerdeki yönetimi güçlendirmek ve daha önce ittifaklarla kazanılan yerleri parti olarak korumaya çalıştıklarını söyledi.

'İYİ PARTİ İLE İTTİFAK SANDIK GÜVENLİĞİ ZAAFI YARATTI'

Özel, sandık güvenliği ve seçimlerin şeffaflığına dair de konuştu. İYİ Parti ile iş birliğinin sandık güvenliği açısından bazı zorluklar doğurduğunu ancak partinin bu konuda geniş bir organizasyona sahip olduğunu ifade etti. CHP'nin, sandıklara sahip çıkma konusunda kararlı olduğunu ve bu sayede seçimlere katılım oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

'KAYYUMLARA KARŞIYIZ'

Belediyelere kayyum atanması meselesine de değinen Özel, bu durumun yerel demokrasiye zarar verdiğini ve halkın iradesinin üstünde bir karar olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır örneğini vererek, seçilen yerel yöneticilerin görevlerine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'nin siyasi yelpazedeki konumuna ilişkin olarak Özel, partinin emeğin, emekçinin ve ezilenlerin yanında durması gerektiğini savundu. Farklı görüşlerin parti içinde var olabileceğini ancak genel politikaların partinin temel değerleri doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş cinayeti hakkında da konuşan Özel, bu konuda parti olarak gereken hassasiyeti gösterdiklerini ve mağdur aileyle iletişim halinde olduklarını ifade etti. Bu tür olayların siyasi bir boyut kazanmaması gerektiğini, adaletin sağlanması için gerekenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Karar