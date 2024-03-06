- Asayiş

İTÜ alevlere teslim!

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken yangının işçilerin kaldığı konteynerdeki elektrikli sobadan kaynaklandığı bildirildi.

İTÜ alevlere teslim! mask
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünü devasa dumanlar kaplarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alındığı bildirildi.

YANGIN İŞÇİLERİN KONTEYNERİNDE ÇIKTI

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirtilirken olayın ısınmak için elektrikli soba yakılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bölgede yangın sonrası dev kara dumanlar gökyüzüne yükselirken kısa süre içinde kontrol altına alınan olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Kaynak: Sondakika
# Bir, İstanbul, Yangın

06 Mar 2024 - 08:50 - Asayiş

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