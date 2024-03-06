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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar alarmı! Sarı ve turuncu kodla uyardı

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Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından, soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den bugün için12 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar alarmı! Sarı ve turuncu kodla uyardı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumuyla ilgili detaylı bir rapor yayımlandı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışların etkili olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, İç Ege'nin yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar görülebilir. Özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden eseceği, öğleden sonra batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Ancak Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, özellikle kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemle vurgulandı. Öte yandan, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde de gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Antalya'da turuncu kodlu uyarı yapılarak vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi. Diğer yandan, Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Batman ve Osmaniye için de sarı kodlu uyarılar yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ
Hava durumunun Marmara Bölgesi için de değerlendirildiği raporda, bölgenin genellikle çok bulutlu olacağı ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Bu doğrultuda, bölgedeki illerin hava durumu detaylı olarak şu şekilde öngörüldü: Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'de çok bulutlu hava beklenirken, yağışların da aralıklı olarak devam etmesi öngörülüyor.

EGE BÖLGESİ
Benzer şekilde, Ege Bölgesi'nin de parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Muğla'da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların da aralıklı olarak görülmesi öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Bu doğrultuda, Adana, Antalya, Hatay ve Mersin'de hava durumu detaylı olarak değerlendirildi ve ilgili illerde parçalı ve çok bulutlu hava, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun çok bulutlu olacağı ve yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği belirtilirken, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların olabileceği uyarısı yapıldı. Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas gibi illerde hava durumunun detayları verilerek, yağışlı bir havanın beklendiği ifade edildi.

KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz ve Orta Doğu Karadeniz bölgelerinde de hava durumu çok bulutlu olacak, yağışlar aralıklı olarak görülecek. Bu doğrultuda, Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak gibi illerde hava durumu detaylı olarak değerlendirildi ve bölgede yağışların etkili olabileceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Son olarak, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava durumlarına da değinildi. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, bu bölgelerde rüzgarın da kuvvetli olabileceği vurgulandı. Bu çerçevede, bölgedeki illerin hava durumları detaylı olarak değerlendirildi ve çığ tehlikesi bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Karar

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06 Mar 2024 - 07:11 - Gündem

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