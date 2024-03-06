Yurt dışına çıkacaklar dıkkat: Vize Başvuru sistemi yeniden düzenlendi! İşte detaylar...

Almanya'dan yapılan resim açıklama ile vize başvurularında yeni sisteme geçildiği duyuruldu. Almanya bundan sonra vize başvurularında iki aşamalı bir sistem uygulayacak. İki aşamalı sistemle randevu sisteminin değiştirildiği ve vize alımlarının buna bağılı olarak kolaylaşacağı belirtildi.

Almanya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuru yapan kişiler randevu almak için uzun süre bekletiyor. Schengen vizesi randevularında yaşanan yoğunluk vize randevularının karaborsaya düştüğüne dair iddiaları da beraberinde getiriyor. Almanya, daha önce duyurduğu başvurular konusunda yapacağı köklü değişim için ise düğmeye bastı.

ALMAYADA'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Almanya, yaptığı açıklama ile yeni ikili aşamalı sistemi tanıttı. Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuruya tabii tutulacak.

KAYITLAR İKİ AŞAMALI OLACAK

Vize başvurusu yapmak isteyen vatandaş önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt açacak. Kayıt oluşturulduktan sonra kişilerin başvuru tarih sırasına göre randevu verilecek.

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını söyledi.



Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı şekilde devam edecek. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi yapılacak. Randevu bekleme listesine ücretlik kayıt oluncak.

ÖDEME E-POSTA GELDİKTEN SONRA YAPILACAK

iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihi onaylandığında ise 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi alınacak.

Almanya'nın dış temsilcilikleri 5 Mart itibariyle vize için randevu alma sistemini değiştirerek başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamaya koymaktadır. Kayıt oluşturulduktan sonra kronolojik sırayla randevu verilecektir.

iDATA'DAN SCHENGEN BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

iDATA'nın internet sitesi üzerinden de Schengen başvurularında yeni sisteme geçildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 18 Mart 2024 itibariyle randevuların yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan kayıt sistemi üzerinden yapılacağı açıklandı.

Vize başvurusunda bulunacak vatandaşlar bugünden itibaren Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliğin randevu bekleme listesine kaydolacak ve e-posta onayı bekleyecek.

Kaynak: Kamu Son Haber