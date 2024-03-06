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YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi...

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YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile alakalı kesinleşen aday listelerini yayımladı.

YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi... mask
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İstanbul, 22’si siyasi parti ve 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 adayla en fazla adayın yarıştığı il oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26 siyasi parti ve 3 bağımsız aday, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 23 siyasi parti ve 5 bağımsız aday yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti ve 5 bağımsız aday seçime katılacakken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21 siyasi parti ve 6 bağımsız aday listede yer aldı.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için bağımsız aday bulunmuyor. Şırnak’ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde sadece AK Parti’den Cevher Benek aday oldu.

Ayrıca, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece AK Parti’nin birer adayı bulunurken, Tokat’ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için sadece CHP’nin adayı yer alıyor. Kesin aday listeleri, 3 Mart’ta il ve ilçe seçim kurulları tarafından ilan edilmişti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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06 Mar 2024 - 06:05 - Ekonomi

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