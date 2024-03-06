Yargıtay artık bunu delil olarak sayacak: Whatsapp'ta bunu yapan yandı!

Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının delil olarak kullanılmasına ilişkin önemli bir karar verdi.
OLAY, YARGIYA TAŞINDI
Adana'da bir ticaret davasında, davacının elinde imzalı bir belge bulunmamasına karşın, taraflar arasındaki WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti.
Bu karar, WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Çünkü artık WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar, tek başına bir delil niteliği taşıyabiliyor.
EMSAL KARAR VERİLDİ
Adana'da yaşanan olayda, bir ticaret davası açıldı. Davacı, davalı ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını mahkemeye sundu. Ancak yerel mahkeme, yazışmaların senet yerine geçemeyeceğini belirterek davanın reddine hükmetti. Davacı, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu ve WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilebileceğini belirtti.
Bu kararla birlikte, Yargıtay, WhatsApp yazışmalarının delil niteliği taşıdığına dair emsal bir karara imza atmış oldu. Avukat Alperen Kadıoğlu, bu kararın sonrasında yerel mahkemelerin WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.