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Bakan son noktayı koydu: Çalışma saatleri kısalacak mı?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzun süredir gündemde yerine koruyan, "Çalışma saatleri kısalacak mı?" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan son noktayı koydu: Çalışma saatleri kısalacak mı? mask
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren "çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşeceği" iddiaları uzun süredir gündemde bir hayli yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti. İşte Bakan Işıkhan'ın konuya dair milyonlarca çalışanı ilgilendiren iddia hakkında ifadeleri...

Bakan Işıkhan konuya ilişkin olarak; "Bakanlık olarak bir yandan Türkiye'nin büyümesine ve istihdamının yükselmesine katkı sağlarken bir taraftan da çalışanların refah seviyesini arttıracak ve güvenliğini koruyacak önlemleri hassasiyetle uygulamaktayız.

Bu bağlamda iş çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, refahta olmaları, kadın, çocuk ve gençlerin bir işte çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahip.

Çalışma şartlarına ve ortamıyla alakalı bütün mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri Bakanlığın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, türkiye, Kadın, Sosyal

06 Mar 2024 - 05:26 - Gündem

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