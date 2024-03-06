'Önceliğimiz ligde kalmak'

TRENDYOL Süper Lig'in 28. haftasında önceki akşam Trabzonspor'u Oba Stadı'nda konuk eden Corendon Alanyaspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek 6 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç öncesinde Trabzonspor'un her detayını analiz ettiklerini kaydetti. Oyunun ilk bölümünde yaptıkları baskının çok iyi olmadığını anlatan Tekke, "Oyunda birinci veya ikinci pozisyonda gol bulmamız bizim için olumluydu. İkinci gol belki sahalarda görülmeyecek bir şekilde oyunu bizim lehimize döndürdü. Maçta baskı şeklimizi değiştirebileceğimiz ana kadar, 10-15 dakikalık dilimde Trabzonspor fırsatlar buldu. Oyun Trabzonspor'un lehine gidiyordu. Fakat 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca biraz daha oyun oturdu ve fırsatlar da bulduk. Gayet de iyi oldu" diye konuştu.

‘LİGDE KALMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ’



Trabzonspor karşısında galip gelmek için risk aldıklarını aktaran Tekke, "Üç puan almamız gerekiyordu. Bizim bu puanlara çok ihtiyacımız vardı. Çok iyi organize olan bir takıma karşı çok büyük risk alarak ve oyuncularımın çok iyi performansıyla maçı 3 golle kazanmış olduk. Bu bizim için çok değerliydi" dedi. Tekke, ligde kalmak için savaştıklarını, her puanın ve her maçın kendileri için değerli olduğunu vurguladı. Enis Destan'ın stiline de değinen Tekke, "Neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Dolayısıyla yolu açık gözüküyor. Ama herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksikleri var. Oyuncu oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

‘BUGÜN SADECE BİR MAÇ KAZANDIK’



Taraftarla, Trabzonlu insanlarla bağının bir başka olduğunun altını çizen Tekke, şunları kaydetti: "Bugün Alanyaspor için her takımda yaptığım gibi çok çalışan bir teknik adam pozisyonundayım. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Her ne kadar bunu insanlar görmek istemese bile. Ama önceliğim benim şu an buraya geldiğimden itibaren son saniyesine kadar ligde kalmamız lazım. Alanyaspor ilçe takımı ama çok iyi şeyleri verebilecek bir camia. Bu seneyi atlatmamız lazım. Bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse burada çok daha güzel şeyler olacak. Bugün sadece bir maç kazandık. Dolayısıyla biz her maça çok daha dikkatli devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. AA

Kaynak: AA