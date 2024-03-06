Model uçak kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kurslara Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nden 26 öğrenci, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden 22 öğrenci, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu’ndan 20 öğrenci ve Alanya Bilim ve Sanat Merkezi’nden 10 öğretmen katıldı.
ALKÜ’DE COŞKULU TÖREN
ALKÜ 2023- 2024 güz yarı yılında THK Alanya Şube Başkanlığı, Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ve Hürkuş Havacılar Topluluğu’nun düzenlediği Ata Planör Başlangıç Model Uçağı Kursu’na katılan öğrencilere sertifikaları Doç. Dr. Işık Bayraktar, Doç. Dr. Yasemin Yalçın, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Levent Kaya, Öğretim Görevlisi Ömer Yenipazarlı, THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, THK Alanya Şube Saymanı Mustafa Tekin, Model Uçak Rehber Öğretmeni Recep Aykut tarafından teslim edildi. TH Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu havacılık ailesine atılan ilk adımları tebrik edip, öğrencilerle birlikte hep bir ağızdan “İstikbal Göklerdedir” sloganı attı. (THK/BÜLTEN)
Kaynak: THK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.