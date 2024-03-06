‘Kadınlarımızın omzunda yükseleceğiz’

AİLE Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ‘ Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli’ Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen konferansa ayrıca Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ile girişimci kadınlar ve öğrenciler katıldı. Vali Şahin ve beraberindeki heyet panel öncesi fuaye alanında kadın girişimcilerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği standları inceledi.



‘TOPLUMUMUZ KADIN ERKEK AYRIMI YAPMAZ’



Panel açılışında Türk Milleti olarak kadınlara çok değer ve önem veren bir toplum olduğumuzu ifade eden Vali Hulusi Şahin, “Bizler Türk toplumu olarak kadınlara çok değer ve önem veren bir toplumuz. Bizim toplumumuz kadın-erkek ayrımı yapmaz. Bizim kadınlarımız toplumun yükünü sırtlar, ülkeye büyük vizyon sunar ve ihtiyaç olduğu her yerde ben varım der. Milli mücadelenin yükünü de, kalkınma mücadelemizin yükünü de kadınlarımız sırtladı. Türkiye Yüzyılı da kadınlarımızın omzunda yükselecektir" dedi.



ANNELİK EN BÜYÜK MAKAM



Türkiye’de kadınların iş hayatına atılmasının önündeki en büyük engellerinden birisinin de kreş- gündüz bakım evi konusu olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, “Hedefimiz kadınlarımızın anne olmasının önündeki engelleri kaldırmak. En büyük makam annelik. Kadınlarımız hem anne, hem de iş hayatına dâhil olmalılar. Kurumlar fiziki şartlar çerçevesinde kendi içlerinde kreş ve gündüz bakım evlerini oluşturmalı. Biz bunu başaracak potansiyele sahibiz. Kamu kuruluşlarında fiziki imkânları geliştirmenin arayışı içindeyiz. Geleceğin müreffeh Türkiye’sinde buluşmak üzere bu etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, Antalya’da alanlarında başarılı olan Diclehan Özbay, Mukaddes Aksoy, Neziha Koçak Ünal, Binnur Toysal Yiğitbaşı ve Yaşar Bilgiç’e plaket verdi. (DHA)

Kaynak: DHA