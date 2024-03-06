- Asayiş

58 sürücüye ceza uygulandı

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Alanya’da jandarmanın yaptığı genel trafik uygulamasında 750 araç ve sürücü denetlendi. Toplamda 119 bin 995 TL cezai işlem uygulandı

58 sürücüye ceza uygulandı mask
58 sürücüye ceza uygulandı
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 750 araç kontrol edilerek 58 araç ve sürücüsüne 119 bin 995 TL cezai işlem uygulandı. (Alanya Kaymakamlığı/ Bülten)

58 sürücüye ceza uygulandı

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
# GÜN, Alanya, Jandarma

06 Mar 2024 - 02:50 - Asayiş

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