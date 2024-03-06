58 sürücüye ceza uygulandı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önceki gün genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 750 araç kontrol edilerek 58 araç ve sürücüsüne 119 bin 995 TL cezai işlem uygulandı. (Alanya Kaymakamlığı/ Bülten)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı