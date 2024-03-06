- Turizm

Antalya turizminde yeni rekor

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Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya turizmde yeni bir rekora imza attı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk iki ayında yüzde 10,82 artış yakalayan Antalya 499 bin 784 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde şubat ayında da yüzde 17,20 artış yaşandı. Antalya’nın şubat ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı 270 bin 686 oldu. Antalya’ya Şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 58 bin 228 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu. Rusya Federasyonu’nun 48 bin 937 ziyaretçi ikinci olduğu sıralamada İngiltere de 37 bin 454 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika ise İngiltere’nin ardından sırasıyla Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. (DHA)

Kaynak: DHA
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06 Mar 2024 - 02:48 - Turizm

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