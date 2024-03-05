Otobüs şöförü kadın yolcuya saldırdı

Dün meydana gelen olayda kadın yolcu ineceği durağa gelmeden önce otobüsün düğmesine bastı. İETT şoförü durakta durmadan ilerlemeye devam etti ve güzergahının dışına çıktı. Şoförü uyarmak için yanına giden yolcu ile şoför tartıştı.
ELİNE VURDU
Kendisinin cep telefonu kamerasına kaydedildiğini gören şoför seyir halindeki otobüste koltuğundan kalkarak kadının eline vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcu polise giderek şoförden şikayetçi oldu.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.