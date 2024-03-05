- Asayiş

Otobüs şöförü kadın yolcuya saldırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Sultanbeyli'de İETT şoförü durakta dumadığını öne sürerek kendisiyle tartışan yolcuya saldırdı.

Otobüs şöförü kadın yolcuya saldırdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dün meydana gelen olayda kadın yolcu ineceği durağa gelmeden önce otobüsün düğmesine bastı. İETT şoförü durakta durmadan ilerlemeye devam etti ve güzergahının dışına çıktı. Şoförü uyarmak için yanına giden yolcu ile şoför tartıştı.

ELİNE VURDU

Kendisinin cep telefonu kamerasına kaydedildiğini gören şoför seyir halindeki otobüste koltuğundan kalkarak kadının eline vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcu polise giderek şoförden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA
# etti, Kadın, Gelen, devam

05 Mar 2024 - 23:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Öğrenci yurdunda yangın çıktı mask
Öğrenci yurdunda yangın çıktı
Son Dakika! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Son Dakika! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Alanya’da Rus kadın intihara kalkıştı mask
Alanya’da Rus kadın intihara kalkıştı
İş yeri kurşunların hedefi oldu mask
İş yeri kurşunların hedefi oldu
Korkunç kazanın detayları yürek yaktı: En mutlu günlerinden dönüyorlarmış mask
Korkunç kazanın detayları yürek yaktı: En mutlu günlerinden dönüyorlarmış
Kazaya karışan otomobil kaçarken polisi şehit etti mask
Kazaya karışan otomobil kaçarken polisi şehit etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber