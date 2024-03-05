Belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi ve 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.