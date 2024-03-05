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Belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı

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Elazığ'da fuhşa teşvik ve aracılık ile yer temin ettikleri belirlenip gözaltına alınan Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı mask
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, tespit edilen 5 otel ve pansiyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik ‘Cemre’ operasyonu düzenlendi ve 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden Mollakendi Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da aralarında olduğu şüphelilerden  4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Doğan’ın kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

Kaynak: DHA
# Belediye, Yer, merkez

05 Mar 2024 - 23:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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