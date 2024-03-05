05 Mar 2024 - 23:33- Magazin G:

Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer!

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Çok konuşulan dizi Kızıl Goncalar'a fenomen dizi Yasak Elma'dan bir isim transfer oluyor.

Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer! mask
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"Kızıl Goncalar" dizisi Gold Film’in prestijli projelerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna çok güçlü bir oyuncu katıldı.

Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren, son olarak da "Kopuk" dizisinde kamera karşısına geçen Melisa Doğu "Kızıl Goncalar"a transfer oldu.

Melisa Doğu dizide "Ayza" karakterine hayat verecek ve hikâyeye tarikat tarafından bir karakterle katılacak. Ayza diziye oğlu Affan’la katılacak. Affan’a kimin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: MYNET
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05 Mar 2024 - 23:33 - Magazin

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