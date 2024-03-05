Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer!

"Kızıl Goncalar" dizisi Gold Film’in prestijli projelerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna çok güçlü bir oyuncu katıldı.
Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren, son olarak da "Kopuk" dizisinde kamera karşısına geçen Melisa Doğu "Kızıl Goncalar"a transfer oldu.
Melisa Doğu dizide "Ayza" karakterine hayat verecek ve hikâyeye tarikat tarafından bir karakterle katılacak. Ayza diziye oğlu Affan’la katılacak. Affan’a kimin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.