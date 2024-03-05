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''Daltonlar''ın finans ayağına ağır darbe

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'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

''Daltonlar''ın finans ayağına ağır darbe mask
''Daltonlar''ın finans ayağına ağır darbe
''Daltonlar''ın finans ayağına ağır darbe
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Kütahya ve İstanbul’da polis tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarla yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu, yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kütahya ve İstanbul’da yaptığı eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca, başkalarına ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Daltonlar olarak bilinen suç örgütüne Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapılmış gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

# Daltonlar, suç örgütü, yakalama, finans, Polis, Kütahya, İstanbul

05 Mar 2024 - 23:23 - Gündem

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