Canlı yayında kalçalarını elledi

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, kalçalarından konu açıldı ve gerçek olduğunu söyledi. Müge Dağıstanlı, test etmek için Yeşilmen'in kalçasını elledı. Ardından ise "Gerçek" dedi.

'BENİMKİ DAHA BÜYÜK'

Yonca Evcimik'in estetiklerinden bahsedildiği sırada konu Yeliz Yeşilmen'in kalçasının gerçek olup olmadığına geldi ve sunucular Yeşilmen'i canlı yayında ayağa kaldırdı. Yeliz Yeşilmen, "Orijinal olduğuna inanmamalı benimki daha büyük" diyerek ayağa kalkıp kalçalarını gösterdi.

Müge Dağıstanlı ise Yeşilmen'in kalçasını elleyerek "Ben protez biliyorum o yüzden yok yok gerçek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi