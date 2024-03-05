- Magazin

Canlı yayında kalçalarını elledi

ABONE OL Google News Sayfamız

Aramızda Kalmasın'ın konuğu Yeşil Yeşilmen oldu. Programın bir bölümünde Yeşilmen'in kalçalarından konu açıldı ve Müge Dağıstanlı gerçek olup olmadığını test etmek için kalçalarını elledi.

Canlı yayında kalçalarını elledi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, kalçalarından konu açıldı ve gerçek olduğunu söyledi. Müge Dağıstanlı, test etmek için Yeşilmen'in kalçasını elledı. Ardından ise "Gerçek" dedi.

'BENİMKİ DAHA BÜYÜK'

Yonca Evcimik'in estetiklerinden bahsedildiği sırada konu Yeliz Yeşilmen'in kalçasının gerçek olup olmadığına geldi ve sunucular Yeşilmen'i canlı yayında ayağa kaldırdı. Yeliz Yeşilmen, "Orijinal olduğuna inanmamalı benimki daha büyük" diyerek ayağa kalkıp kalçalarını gösterdi.

Müge Dağıstanlı ise Yeşilmen'in kalçasını elleyerek "Ben protez biliyorum o yüzden yok yok gerçek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

05 Mar 2024 - 23:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü oyuncudan çarpıcı çocuk açıklaması: Hiç ihtiyaç duymadık, duymayacağız da... mask
Ünlü oyuncudan çarpıcı çocuk açıklaması: Hiç ihtiyaç duymadık, duymayacağız da...
Ünlü isim canlı yayında tek tek estetiklerini açıkladı mask
Ünlü isim canlı yayında tek tek estetiklerini açıkladı
Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca... mask
Kocasını uyutup TikTok'ta canlı yayın yapınca...
Rus kadınları nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Sırrını açıkladılar... mask
Rus kadınları nasıl bu kadar güzel olabiliyor? Sırrını açıkladılar...
Hazal Kaya hastalığını açıkladı mask
Hazal Kaya hastalığını açıkladı
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı mask
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber