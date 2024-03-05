- Asayiş

Önce savruldu, sonra elektrik direğine çarptı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü Resul Aslan (22), hayatını kaybetti.

Önce savruldu, sonra elektrik direğine çarptı mask
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Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Resul Aslan (22) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Aslan’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, İtfaiye, kaza, Otomobil

05 Mar 2024 - 22:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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