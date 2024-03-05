Önce savruldu, sonra elektrik direğine çarptı

Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Resul Aslan (22) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Aslan’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA