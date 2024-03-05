Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti

Ünlü şarkıcı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akay, hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Eski kocasıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Akay boşanma süreçleri hakkında şöyle konuştu:
'BEN ÇERKEZ KIZIYIM'
"Karşımdaki insan bir gün meyletti. Ben ona en baştan söylemiştim. Çünkü biz ailede küfür bilmeyiz, şiddet bilmeyiz. Biz çok kaliteli ve huzurlu bir aileydik. Kendisine dedim ki; Bana elini kaldırdığın anda seni boşarım. Bu hep o dediğimden kaynaklı geri çekiliyordu, fevri bir adamdı. En sonunda artık nasıl olduysa, bir gün şiddet göstermeye kalktı ama ben bir Çerkez kızıyım. Öyle olmaz bak böyle olur dedim. Onu yaptıktan sonra ayrıldım zaten, çocuklarımı aldım, annemin evine gittim. Ben vurduğum erkeği tekrar kocam diye koluma takıp gezer miyim?"
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.