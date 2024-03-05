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Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti

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Usta sanatçı Müşerref Akay katıldığı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Eski kocasından şiddet gördüğünü ve kendisinin eşini dövüp ardından boşandığını itiraf etti.

Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti mask
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Ünlü şarkıcı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akay, hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Eski kocasıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Akay boşanma süreçleri hakkında şöyle konuştu:

'BEN ÇERKEZ KIZIYIM'

"Karşımdaki insan bir gün meyletti. Ben ona en baştan söylemiştim. Çünkü biz ailede küfür bilmeyiz, şiddet bilmeyiz. Biz çok kaliteli ve huzurlu bir aileydik. Kendisine dedim ki; Bana elini kaldırdığın anda seni boşarım. Bu hep o dediğimden kaynaklı geri çekiliyordu, fevri bir adamdı. En sonunda artık nasıl olduysa, bir gün şiddet göstermeye kalktı ama ben bir Çerkez kızıyım. Öyle olmaz bak böyle olur dedim. Onu yaptıktan sonra ayrıldım zaten, çocuklarımı aldım, annemin evine gittim. Ben vurduğum erkeği tekrar kocam diye koluma takıp gezer miyim?" 

Kaynak: Haber Merkezi
# GÜN, Bir, sonra, ilgili

05 Mar 2024 - 22:35 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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