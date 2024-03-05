Ebrar Karakurt eğlence mekanında olay çıkardı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, önceki akşam eğlenmek için gittiği bir mekanda olay çıkardı. Güvenlik görevlileri Karakurt'u mekandan çıkarmak zorunda kaldı.

ZAR ZOR MEKANDAN ÇIKARTILDI

Kadıköy'de bir mekana eğlenmek için giden Karakurt, sahneye çıktı. Aniden şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla alıp şarkı söylemeye başladı ve Erdost arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olaya hemen müdahale eden güvenlik görevlileri, Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı.Şarkıcı Melsum Erdost arbede esnasında mikrofonun çarpmasıyla dudağının şiştiğini söyledi. Ayrıca olaya şahit olan bir müşteri yaşananları sosyal medyada paylaşarak şöyle konuştu:

'SAHNEYE ÇIKIP ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI'

"Dünü bugüne bağlayan gece olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar, çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son 'Yeter ben şarkı söyleyeceğim' diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar, hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardı."

Kaynak: Haber Merkezi