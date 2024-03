Mehmet Şahin'in Berlin mesajı: Hedefimiz nitelikli turist

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, ITB Berlin Turizm Fuarı öncesi dün Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner tarafından düzenlenen Global Turizm Forumu'na katılmış ve forumun onur konuğu olan KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı ve Alman turizm acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek Alanya turizmine ilişkin önemli istişarelerde bulunmuştu.

Yoğun seçim programına rağmen Alanya’yı temsil etmek amacıyla dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin Turizm Fuarı'na giderek Uluslararası İşbirliği ve Etkileşim Programı'nın startını veren Şahin, bugün de Berlin'de temaslarını sürdürdü.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu’nun (TCWTF) düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte katılan Mehmet Şahin'e zirvede İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları, Alanya'nın sevilen iş insanları Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu da eşlik ettiler.

Şahin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte ITB Berlin Turizm Fuarı'ndaki stantları da gezdi.

'ALANYA TURİZMİNİ 12 AYA YAYMAKTA KARARLIYIZ'

ITB Berlin'de turizmin tüm aktörleriyle yoğun temaslarda bulunan Şahin, Berlin'de yaptığı açıklamada "1 Nisan’dan sonra Alanya turizmine yepyeni bir vizyon kazandıracağız. Özellikle kış aylarında modern turizm unsurlarını da ön plana çıkartarak oluşturacağımız yeni turizm programımızla turizmi 12 aya yaymakta kararlıyız. Çağımızın dinamik turizm sektöründe Alanyamızın tekrar parlaması için yapılması gerekenlerin farkındayız ve bu noktada dünyadaki tüm Alanya dostları ile birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

'APART OTELLERİ TEKRAR ALANYA’MIZA KAZANDIRACAĞIZ’

Alanya'da apart otel işletmeciliğinin tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Herkesin tek tip konaklama yerine farklı seçeneklere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizin apart otellere olan ilgisi göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu sebeple Alanya turizmimizin lokomotifi olarak tanımlayabileceğimiz apart otel işletmeciliğinin yeniden yaygınlaştırılması ve önemli bir ekonomik açılım oluşturması için gerekli her türlü çalışmayı başlatacağız. Apart otelleri tekrar kazandıracağız Şehrimize nitelikli turist çekme konusu, en önemli önceliklerimizden birisi" dedi.

'TURİZMDE MARKA DEĞERİMİZİ ARTTIRMAK OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'

Alanya'yı daha seçkin ve özel bir turizm destinasyonu haline getirmek için belirledikleri yol haritalarını sürdürülebilir ve sürekli kılmaya kararlı olduklarını belirten Şahin, "Sürdürülebilir turizmi destekleyerek Alanyamızın cazibesini arttırmak, Alanya turizminin kültürel, sosyal, tarihsel ve toplumsal ayırt ediciliğini, kalitesini, imajını yerli ve yabancı tüketicilerin zihninde farklı bir şekilde konumlamak ve Alanya’mızın marka değerini arttırmak olmazsa olmazlarımızdır. Uluslararası alanda tanınmış kurumlarla ve dünya markaları ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde hedefimize ulaşacağız. Alanyamızı Avrupa'nın spor merkezi haline getirme vizyonumuzu gerçekleştirmek için de adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Alanya’mızın farkındalığını, çekiciliğini ve kârlılığını arttırmak amacıyla uluslararası düzeyde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte altyapı ve üstyapı çalışmalarını başlatarak Alanya’mızı bu alanda da öne çıkaracağız. Aynı zamanda dünya çapında tanıtım ve PR çalışmalarıyla ünlü sporcuları kentimizde ağırlayarak, Alanya’mızı sporcuların gözdesi haline getirecek çalışmaların da startını vereceğiz" şeklinde konuştu.

'ETKİN VE YERİNDE TANITIM İÇİN YENİ CAZİBE NOKTALARI OLUŞTURACAĞIZ'

Etkin ve yerinde tanıtım için Alanya'da yeni cazibe merkezleri oluşturacaklarını da söyleyen Şahin, "Alanya’mıza gelen tüm misafirlerimizin görmeden dönmek istemeyecekleri alternatif turizm tesisleri, çarşılar, tematik parklar, sembolik yapılar ve benzeri yeni cazibe noktalarımıza en kolay ulaşım imkanlarını planlayarak tüm esnaflarımızın da ticari süreçlerine katkı sağlayacağız" dedi.

'ALANYA TURİZMİMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

Ulusal ve uluslararası ölçekteki festivalleri Alanya’ya kazandırarak Alanya'nın marka değerini arttıracaklarını da vurgulayan Şahin, "Bu hedefimiz doğrultusunda, Avrupa'nın en büyük Barış Festivali'ni Alanya’mızda düzenleyerek, şehrimizin uluslararası vizyonuna değer katacağız. Barış ve dostluk mesajlarını yükseltecek bu etkinlikle, Alanya'mızı kültürel anlamda da özel bir yere konumlandıracağız.

Esnafımız ve turizmcilerimizle birlikte el ele, hep birlikte, Alanya'mızı turizm haritasında zirveye taşımaya kararlıyız" dedi.