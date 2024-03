İşte CHP Alanya Adayı Özçelik'in projeleri

Etkinliğe davet edilen STK temsilcisi ve partililer Özçelik’in projelerini görmek ve ekibini yakından tanımak için salonda hazır oldu.

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’in saha çalışmalarından kısa bir video gösterimi ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in konuşması ile sürdü. Özçelik’in konuşmasından önce ekrana gelen projelerin anlatıldığı videoda Tramvay Hattı, Şehir Meydanı, Arkeo Park, Oba Kent Park, İskele Caddesi, Balıkçı Barınağı Bölgesi Düzenlemeleri, Kültür Merkezi, Kent Müzesi, Tophane Mahallesi, Işık Günleri, Yeşil Koridorlar ve Meydan Düzenlemeleri dikkat çekti. Kent Entegrasyonu, Kent vizyonu ve daha mavi daha yeşil Alanya kavramları projelerde önemli yer tuttu.

CHP’nin ‘Birleş Alanya’ sloganı ile açıkladığı projelerinden önce 14 madde ile birleşmenin neden önemli olduğu anlatıldı. Proje sunumunda “Birleş Alanya” çağrısıyla yola çıkıyoruz, çünkü biliyoruz ki; bir araya geldiğimizde Alanya için hayallerimizi gerçekleştirmek daha kolay olacak denildi. “Hoşgörülü ve saygılı bir belediye, hakça paylaşan bir belediye, hesap veren ve katılımcı yönetilen bir belediye, sosyal belediyecilik, kültür ve sanatı geliştiren bir belediye, turizmi güçlendiren bir belediye, üreten ve istihdam yaratan bir belediye, yenilikçi akıllı bir Alanya, ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş bir Alanya, nefes alan bir Alanya, doğa dostu mutlu canlıların kenti bir Alanya, kırsal ve tarımla birlikte gelişen bir Alanya, mutlu ve gülümseyen bir Alanya” CHP’nin vaatleri arasında yer aldı.

Projelerin sunumunda önceliği planlamaya veren Özçelik, Alanya bölge envanteri Alanya bölge master planı, Alanya kıyı master planı, bölge ulaşım master planı ve Kentsel dönüşüm master planlarını açıkladı.

Alanya merkez çarşı ve kent meydanı düzenlemesi, Atatürk Bulvarı modernizasyonu, hafif raylı sistem ulaşım projesi, kent merkezinde kalan arıtmaların şehir dışına taşınması ile boşalan alanlara sosyal donatı alanları yapılması da vaatler arasında.

Özçelik’in projeleri arasından Oba Kentpark ve Damlataş DEMAŞ Alanı’nın Atatürk Kültür Merkezi yapılması, Kent Müzesi, Sanat merkezleri, Kapalı pazar yerleri, Çağdaş caddeler ve sektörler için ihtisas sanayi sitelerinin kurulması da yer aldı.

Alanya Işık günleri, Tophane Mahallesi'nin canlandırılması, Arkeoparklar, Safari ve doğa turizminin geliştirilmesi, festival ve şenlik takviminin çıkartılması, turizm çalışanları için meslek edinme kurslarının açılması ve Turizm Koordinasyon ve Tanıtım Merkezi’nin kurulması turizm sektörüne yönelik vaatlerden oldu.

Balıkçı barınağının iyileştirilmesi, Küçük sanayi sitelerinin iyileştirilmesi, Alanya Inovasyon Merkezi, Halk Kart, Çırak barınma yurtları, sosyal projeler, Kadın Dayanışma ve Sığınma Merkezi, Kadın ve Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Halk çamaşırhaneleri, Halk kafeler, Evde bakım, Kamu çalışanlarına sosyal tesis, Halk Ekmek fırınları ve Mobil Halk Ekmek istasyonları, Halk plajları, Engelsizkent, Teknopark, uyumayan kütüphane, amatör kulüpler ve başarılı sporculara destek, Geleceğe çevrimiçi adım, Taksi duraklarının modernizasyonu, otoparka kalıcı çözüm, toplu araçlara depolama alanı, Kalkınma ve kırsal projeler, Kırsal mobil sağlık istasyonu, Canlı hayvan ve gübre pazarı, Alanya yöresel ürünler dijital pazarı, Akıllı Kent Alanya Projesi, Kapalı pazarlar, Yeşil alan düzenlemeleri, Dim Çayı çevresi Ekopark projesi, sulama kanalları, yeşil koridorlar, Tematik parklar, yenilenebilir enerji kooperatifleri de yeni nesil yaşama uyum projelerinden oldu.

Kolay ulaşılabilir, çalışanları mutlu ve akıllı belediye sözü de veren Özçelik, Tarımsal Destek Ofisleri, Tarımsal sulama destekleri, Tarımsal üreticilerin örgütlenmesine destek, kırsal kalkınmada mahallelere destek ve örnek uygulamalar, sokak hayvanlarının korunması ve sürdürülebilir doğa konusunda da sözler verdi.

ÖZÇELİK'TEN 'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK' VURGUSU

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, projeleri ve ekibi ile halkın karşısına çıktı. Özçelik, seçim sürecinin en heyecanlı günlerinden birini yaşarken kürsü konuşması ile dinleyenleri de heyecanlandırdı. Konuşmasında sürdürülebilirlik vurgusu yapan Özçelik, Alanya’nın gelecek yüzyıllara hazırlanabilmesi için sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, selamlama ile başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorum ki hepiniz samimi Alanya sevdalısınız. Çünkü Alanya'nın geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Bugün bizleri dinlemeye geldiniz. Ne güzel yaptınız. Ama sadece dinlemeyiniz, lütfen inceleyin, mukayese edin, ilave önerilerde bulunun ve de gerekli yerde eleştirin. Hatta bunu görevde olduğumuz süre boyunca hep yapın. Bizi lütfen katkı ve katılımlarınızdan hiç mahrum bırakmayın. Sizler hepiniz teker teker ve sevdiklerinizle birlikte, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, daha fazla katma değer üreten olmayı ve geleceğe daha fazla umutla bakmayı, çocuklarınıza ve torunlarınıza daha güzel bir Alanya bırakmayı arzuluyorsunuz. Kısaca daha iyi yönetilmeyi istiyorsunuz. Evet, daha iyi yönetilmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Alanya mirası bırakmak hepinizin hakkı ve de rüyası. İşte ben de tam bu rüyanın peşindeyim. Alanya'nın evladıyım. Burada doğdum, büyüdüm, okudum. İş hayatına atıldım. İşletmeler kurdum, istihdam yarattım ve hizmet ürettim. Aile kurdum, çocuk ve torun sahibi oldum. Yani halk tabiriyle "unumu eledim" ama eleğimi asmadım. Bireysel kazanımlarım arttıkça sosyal sorumluluklarımın arttığını ve omuzlarıma yeni yükler almam gerektiğini hissettim. Kim için derseniz? Cevabım basit: Sizler ve elbette gelecek nesiller için. Yani sürdürülebilir Alanya için.

Birleşmiş Milletler 1987 yılında sürdürülebilir kalkınmayı tüm kamu yöneticilerine ve işletmelere rehber olacak şekilde tarif etti. Birleşmiş Milletler dedi ki; "Sürdürülebilirlik, bugünkü kuşakların yani sizlerin ihtiyaçlarını ve kalkınma beklentilerini karşılarken, size refah sağlarken, gelecek nesilleri, yani çocuk ve torunlarımızı ihtiyaç duyacakları kaynaklardan mahrum bırakmamak demektir."

Atalarımız ne kadar kısa, öz ve güzel tarif etmişler sürdürülebilirliği değil mi? ‘Altın yumurtlayan tavuğu kesme.’

Sürdürülebilir kalkınma üç ana bileşenden oluşuyor: Birincisi çevresel sürdürülebilirlik… Yanı başta su, hava, toprak, yani doğal kaynaklar ve de bitki ve canlılar olmak üzere, ekosistemin ve habitatların, koruma ve kullanma dengesini tarif ediyor. Ayrıca kirliliklerin önlenmesi, atmosferin ve iklim değişikliğine sebep olacak faaliyetlerin kısıtlanması da bu bileşen içinde.

İkinci bileşen ekonomik sürdürülebilirlik. Toplumun kalkınma ve refah beklentilerini karşılamak her yönetimin asli sorumluluğudur. Yani büyümeliyiz, kalkınmalıyız, çünkü birilerinin aç, açıkta ve yoksul olması sürdürülemez.

Üçüncü bileşen ise sosyal sürdürülebilirlik.. Eğitim, sağlık, eşit haklar, kültürel zenginliklerin yaşatılması, dezavantajlı grupların desteklenmesi hususlarını içerir. Her kamu yöneticisi sosyal sürdürülebilirliği esas almalıdır. Saydığımız üç bileşenin hayata geçmesini sağlayacak unsur da "iyi yönetişim" ile mümkündür.

Dikkat buyurunuz. İyi yönetim demedim. Tekrar ediyorum. İhtiyacımız "iyi yönetişim." Aradaki farkı ise uzmanlar şöyle tanımlıyorlar. Yönetişim, yönetilen ile yöneticilerin karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde olduğu çağdaş bir kavramdır. Biz işte sürdürülebilirliğin üç boyutunu da kendine rehber edinen bir kadroyla ve "iyi yönetişim" uygulamalarıyla Alanya’yı tanıtmak istiyoruz. Alanya'nın işadamı ve Alanya sevdalısı olarak sizlere sürdürülebilir hizmet vermek, hak ettiğiniz yönetim anlayışına uygun kadroyu kurmak ve de yepyeni bir Alanya vizyonunu oluşturup, elbirliği-işbirliği ile uygulayacağımız projelerimizle sürdürülebilir Alanya'yı hayata geçirmek için belediye başkanlığına aday oldum. Aday oldum, çünkü Alanya’mızın yetiştirdiği meşhur kültür adamı, şair ve Kurtuluş Savaşı dönemi Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından Arif Rüştü Görgün’ün mısralarındaki Alanya hayali için aday oldum. "Akdeniz’de parlayan bir incisin Alanya, eşin yoktur dünyada, bir incisin Alanya."

Evet. İnci Alanyamızı önce ülke, sonra dünya birincisi yapmaya talibim. Sizlerin desteği ve oylarıyla Alanya Belediye Başkanı olarak seçildiğim andan itibaren yegâne hedefim katılımcı yönetim anlayışımız, liyakâtlı kadromuz ve gerçekçi çağdaş projelerimiz ile sürdürülebilir bir Alanya'yı adım adım hayata geçirmek. Sizlere yepyeni bir belediyecilik ruhu vadediyorum.

Sosyal ve halkçı, insan odaklı, çevre dostu, tutumlu, verimli, yatırımcı, azı çoğaltan, noksanı tamamlayan bir belediyecilik… Ayrıca yepyeni bir yönetim anlayışı hayata geçecek.. Şeffaf, hesap veren, hoşgörülü, saygılı, liyakat, uzmanlığa dayalı, bilimsel, teknolojik, yenilikçi, işi gücü Alanya ve Alanya halkı olan, yani kısaca Alanyamızda değişim ve dönüşüm için, atılım ve katılım için, yerelden genele örnek olmak için, İnci Alanya'nın, birinci olması için hazırız, hazırlıklıyız.

Alanya’mızı çağdaş bir anlayışla yönetmek üzere ana ilke ve prensiplerimizi manifesto haline getirip 'Kentimize Sözümüzdür' dedik. Altında ekibimiz adına 39 kişinin ismi yazılı. Çünkü 'Söz uçar, yazı kaybolmaz.' İşte kadromuz huzurunuzda, sürdürülebilirliğin tüm ilkelerini kapsayan projelerimiz hazır, her şeyin en güzeline layık sürdürülebilir ve 'bir'inci' Alanya için, var mısınız? Hazır mıyız dostlar? Birlikte, el ele, kol kola. Haydi Birleş Alanya."