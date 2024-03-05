Son dakika! Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:26'da merkez üssü Datça'nın 143 kilometre açıkları olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 5.76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AFAD