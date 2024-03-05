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Son dakika! Muğla'da deprem

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AFAD, Muğla Datça'da 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

05 Mar 2024 - 21:54 - Gündem

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