05 Mar 2024 - 21:47- Gündem G:

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

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Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü mask
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Şanlıurfa’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Abuzer Ölmez (27) hayatını kaybetti, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesinde bulunan Osmanlı Mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Abuzer Ölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Ölmez'i ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarıladı. Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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05 Mar 2024 - 21:47 - Gündem

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