- Gündem

Özçelik’ten Akıllı Kent vurgusu

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya Araç Kiralamacılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Özçelik’ten Akıllı Kent vurgusu mask
Özçelik’ten Akıllı Kent vurgusu
Özçelik’ten Akıllı Kent vurgusu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Saha çalışmaları ile salon toplantılarını eş zamanlı olarak sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya'da faaliyet gösteren ve kent turizminin önemli bir kolunu oluşturan araç kiralama sektörünün temsilcileriyle kahvaltılı programda buluştu. Oba Mahallesi’ndeki Olive Garden Restoran’da düzenlenen toplantıya CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Necati Yaman, CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları ile partililer katıldı. Dernek Başkanı Yaman, görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri bir toplantı düzenlenmesi nedeniyle teşekkür ettiği konuşmasında sektörün başlıca sorunlarını Özçelik'e iletti.


KAPI HERKESE AÇIK OLACAK


Konuşmasına araç kiralama sektörünün kent turizmi için önemine değinerek başlayan Özçelik, görevi devraldıklarında belediyenin kapısının herkese açık olacağını belirtti ve Alanya’daki her kesimle işbirliği halinde olacaklarını söyledi. Alanya’yı gerçek anlamda bir Akıllı Kent kimliğine kavuşturulacaklarının sözünü veren Özçelik, projeleri arasında bulunan ve kendisinin de çok önemsediği kent yönetiminde dijital teknolojiyi aktif şekilde kullanacaklarını söyledi. Akıllı ulaşım ve trafik yönetimi gibi uygulamaları hayata geçireceklerini vurgulayan Özçelik, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı. Bir üye, "Bizi Galericiler Sitesine yerleştirmek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz çünkü turistler siteye gelip de araç kiralamaz" dedi. Özçelik, araç kiralama işletmelerinin kent içinde rahatlıkla ulaşılabilir yerlerde olması gerektiğini söyleyerek gerekli düzenleme çalışmasını sektör temsilcileriyle birlikte yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Alanya, Belediye, Bir, Olacak, meclis, alanya'da

05 Mar 2024 - 21:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika - Akdeniz'de deprem! mask
Son dakika - Akdeniz'de deprem!
Antalya'yı sağanak vurdu: Fırtına, hortum, orman yangını... mask
Antalya'yı sağanak vurdu: Fırtına, hortum, orman yangını...
Alanya'da apartman dairesinde korkutan yangın mask
Alanya'da apartman dairesinde korkutan yangın
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü mask
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonları çarpıştı:1 Ölü
Dehşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı mask
Dehşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan aşağı attı
Feci olay! Belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi mask
Feci olay! Belediye başkan adayının üzerine ağaç devrildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber