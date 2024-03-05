Özçelik’ten Akıllı Kent vurgusu

Saha çalışmaları ile salon toplantılarını eş zamanlı olarak sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya'da faaliyet gösteren ve kent turizminin önemli bir kolunu oluşturan araç kiralama sektörünün temsilcileriyle kahvaltılı programda buluştu. Oba Mahallesi’ndeki Olive Garden Restoran’da düzenlenen toplantıya CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Araç Kiralamacılar Derneği Başkanı Necati Yaman, CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları ile partililer katıldı. Dernek Başkanı Yaman, görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri bir toplantı düzenlenmesi nedeniyle teşekkür ettiği konuşmasında sektörün başlıca sorunlarını Özçelik'e iletti.



KAPI HERKESE AÇIK OLACAK



Konuşmasına araç kiralama sektörünün kent turizmi için önemine değinerek başlayan Özçelik, görevi devraldıklarında belediyenin kapısının herkese açık olacağını belirtti ve Alanya’daki her kesimle işbirliği halinde olacaklarını söyledi. Alanya’yı gerçek anlamda bir Akıllı Kent kimliğine kavuşturulacaklarının sözünü veren Özçelik, projeleri arasında bulunan ve kendisinin de çok önemsediği kent yönetiminde dijital teknolojiyi aktif şekilde kullanacaklarını söyledi. Akıllı ulaşım ve trafik yönetimi gibi uygulamaları hayata geçireceklerini vurgulayan Özçelik, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı. Bir üye, "Bizi Galericiler Sitesine yerleştirmek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz çünkü turistler siteye gelip de araç kiralamaz" dedi. Özçelik, araç kiralama işletmelerinin kent içinde rahatlıkla ulaşılabilir yerlerde olması gerektiğini söyleyerek gerekli düzenleme çalışmasını sektör temsilcileriyle birlikte yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi